У Вінницькій області вдруге за тиждень посилюють карантинні обмеження через поширення COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

Зокрема, з третього березня закладам освіти рекомендували перевести учнів та студентів на дистанційне навчання.

“Прийнято рішення рекомендувати органам управління освітою територіальних громад, власникам/засновникам спільно з керівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), (за винятком Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), фахової передвищої, вищої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності перевести на дистанційну форму навчання 1-4 класи закладів загальної середньої освіти з 3 березня 2021 року”, – йдеться у повідомленні.

Також у лікарнях відмінили планові операції та ушпиталення, а у поліклініках – надання консультацій.

Нагадаємо, 25 лютого у Вінницькій області на дистанційну форму навчання були переведені тільки учні 5-11 класів.