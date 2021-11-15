Ще одна область України потрапила до червоної зони епідбезпеки.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Відтак Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення запровадити жорсткі карантинні обмеження у Вінницькій області, де спостерігається погіршення епідемічної ситуації.

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області”, — сповістив Немчінов.

За даними МОЗ за 14 листопада, в регіоні коефіцієнт виявлення випадків інфікування в 6 разів вищий за пороговий показник — 23,1%. При цьому рівень госпіталізації хворих — понад 80 осіб на 100 тисяч населення.

За індикаторами визначення рівнів епіднебезпеки МОЗ відніс область до помаранчевої зони.

Які обмеження діятимуть?

На території Вінницької області з 18 листопада діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної безпеки, а саме:

заборонено роботу закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;

заборонено роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

заборонено роботу закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

заборонено роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

заборонено проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

заборонено роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Водночас чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності зеленого COVID-сертифіката в усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки дозволять лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).