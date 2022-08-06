Після теракту 14 липня у Вінниці, який вчинили російські військові, розмір завданої шкоди оцінили у 240 млн гривень.

Пре це повідомили у Вінницькій міській раді.

За словами мера міста Сергія Моргунова, оцінюється вартість завданої шкоди зроблена без врахування зруйнованих приміщень будинку побуту “Ювілейний” та Будинку офіцерів.

Він додав, що у співпраці з міжнародними фондами здійснюють ремонт у квартирах родинам, які зараз перебувають у найбільш скрутному становищі.

Наразі у терміновому порядку замінюють зірвані вибуховою хвилею дахи, а коштом бюджету встановлюють вікна у під’їздах: “Робимо все можливе, щоб підтримати постраждалих від теракту. Але ніщо не втамує біль тих, хто втратив своїх близьких 14 липня. Цього Вінниця ніколи не пробачить російським нелюдам”, — сказав Моргунов.