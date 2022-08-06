Пре це повідомили у Вінницькій міській раді.
За словами мера міста Сергія Моргунова, оцінюється вартість завданої шкоди зроблена без врахування зруйнованих приміщень будинку побуту “Ювілейний” та Будинку офіцерів.
Він додав, що у співпраці з міжнародними фондами здійснюють ремонт у квартирах родинам, які зараз перебувають у найбільш скрутному становищі.
Наразі у терміновому порядку замінюють зірвані вибуховою хвилею дахи, а коштом бюджету встановлюють вікна у під’їздах: “Робимо все можливе, щоб підтримати постраждалих від теракту. Але ніщо не втамує біль тих, хто втратив своїх близьких 14 липня. Цього Вінниця ніколи не пробачить російським нелюдам”, — сказав Моргунов.
- Нагадаємо, 14 липня о 10:50 росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Станом на вечір відомо про 23 загиблих, з них 3 дитини.
- Також у мережі вже з’явились відео з камер спостереження, котрі зафіксували момент ракетного удару по Вінниці.
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- Росіяни тричі змінювали свої показання стосовно ракетного удару по Вінниці. Російські пропагандисти продовжують висувати свої версії, однак всі — різні.