Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
За його словами, це вже друга велика партія гуманітарної допомоги від партнерського регіону. Сергій Борзов зазначив, що з огляду на постійні обстріли об’єкти енергетичної інфраструктури України, переданий вантаж націлений на забезпечення стабільної роботи закладів медичної та соціальної сфери, а також “Пунктів незламності”.
Відтак, Вінницька область отримала від Польщі 22 генератори різної потужності та мастило для їх роботи.
“Вкотре дякуємо нашим друзям з Мазовецького воєводства, а також Маршалку Адаму Струзіку за надану допомогу та підтримку Вінницькій області! Разом ми приближаємо Перемогу України!”, – наголосив голова Вінницької ОВА.
Зазначимо, що починаючи з 14 грудня українська сторона домовилася про постачання понад 600 генераторів та трансформаторів на тлі складної ситуації в енергосистемі країни.
Згідно з домовленостями, Україна отримає: 7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі; 543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії; 24 трансформатори від Фінляндії; 45 трансформаторів від Азербайджану й 19 потужних генераторів від Ізраїлю.
Крім того, німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) вже закупило близько 480 генераторів, 196 з яких – вже доставлено в Україну. Загалом Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) вже відправило 355 вантажів допомоги з Німеччини в Україну та сусідні країни.
Зокрема, організація закупила близько 480 електрогенераторів і вже доставила 196 з них в Україну для стабілізації енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок атак з боку РФ.
- Казахстан передав Україні 41 генератор для допомоги медичним закладам пережити зиму на тлі постійних російських обстрілів критичної інфраструктури.
- В Об’єднаних Арабських Еміратах вирішили допомогти Україні на тлі російських обстрілів. ОАЕ оголосили про передачу 2 500 генераторів.
- 21 грудня уряд Грузії відправив Україні 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кВт загальною вартістю більш як 560 тисяч доларів.