Сьогодні, 31 грудня, до Вінницької області прибув черговий гуманітарний вантаж від партнерів з Мазовецького воєводства Республіки Польща – 22 генератори різної потужності та мастило для їх роботи.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його словами, це вже друга велика партія гуманітарної допомоги від партнерського регіону. Сергій Борзов зазначив, що з огляду на постійні обстріли об’єкти енергетичної інфраструктури України, переданий вантаж націлений на забезпечення стабільної роботи закладів медичної та соціальної сфери, а також “Пунктів незламності”.

Відтак, Вінницька область отримала від Польщі 22 генератори різної потужності та мастило для їх роботи.

“Вкотре дякуємо нашим друзям з Мазовецького воєводства, а також Маршалку Адаму Струзіку за надану допомогу та підтримку Вінницькій області! Разом ми приближаємо Перемогу України!”, – наголосив голова Вінницької ОВА.

Зазначимо, що починаючи з 14 грудня українська сторона домовилася про постачання понад 600 генераторів та трансформаторів на тлі складної ситуації в енергосистемі країни.

Згідно з домовленостями, Україна отримає: 7 автотрансформаторів від урядів Литви, Ірландії, Польщі; 543 генератори потужністю понад 100 кВт від Німеччини, Норвегії, Іспанії; 24 трансформатори від Фінляндії; 45 трансформаторів від Азербайджану й 19 потужних генераторів від Ізраїлю.

Крім того, німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) вже закупило близько 480 генераторів, 196 з яких – вже доставлено в Україну. Загалом Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги (THW) вже відправило 355 вантажів допомоги з Німеччини в Україну та сусідні країни.

Зокрема, організація закупила близько 480 електрогенераторів і вже доставила 196 з них в Україну для стабілізації енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок атак з боку РФ.