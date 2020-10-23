У жовтні 2020 року в елітному київському ресторані на березі Дніпра син Оксани Марченко та пасинок Віктора Медведчука Богдан відсвяткував своє весілля з фотографкою та моделлю Катериною.

Журналісти проєкту “Схеми” відзняли спецрепортаж з елітного свята кумів Путіна.

На свято покликали чи не всю українську еліту. На помпезному весіллі журналісти побачили колег Медведчука з “ОПЗЖ”. Ба більше, молодят приїхав вітати нардеп від партії “Слуга народу” Андрій Холодов. Влітку 2019 року Оксана Марченко стала хрещеною мамою дитини нардепа.

На свято покликали й президента футбольного клубу “Динамо” Ігоря Суркіса. Бізнесмен прибув на весілля разом з братом Григорієм – нардепом від фракції “ОПЗЖ”. Ймовірно, Медведчук запросив братів-олігархів на свято по-сусідськи, адже їхні маєтки у Пущі-Водиці під Києвом розташовані поруч.

Серед гостей був і соратник Медведчука Тарас Козак. Саме йому офіційно належить медіа 112 Україна, Newsone та ZIK.

Також на весіллі гуляли Володимир Продивус – фігурант гучної “бурштинової справи” в Рівненській області та нардеп від “ОПЗЖ” Вадим Столар.

Цікаво, що поблизу ресторану журналісти побачили ексначальника Головного управління юстиції Мін’юсту України в Криму Сергія Коровченка – фігуранта “плівок Глазьєва” щодо захопленню українського півострова. Він був у супроводі Владислави Молчанової – довіреної особи Юлії Тимошенко на президентських виборах 2019 року. Щоправда, пара була вдягнута у спортивний одяг і заявила, що “збирала гриби”, а не вітала пасинка Медведчука з весіллям.

VIP-гостей розважали зірки першої величини. Серед запрошених зірок були Олег Винник, Макс Барських, група “Время и Стекло”, Світлана Лобода, Вєрка Сердючка, а також комедійний дует “Кролики” та піаніст-віртуоз Євген Хмара.

Зазначимо, що весілля відбувалося в умовах епідемії коронавірусу. Однак гості не дотримувалися дистанції, обіймалися, цілувалися та забули про засоби індивідуального захисту.