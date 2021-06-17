Дослідження, проведене вченими Імперського коледжу Лондона, показало, що число випадків COVID-19 у Великій Британії серед нещеплених вікових груп зростає в геометричній прогресії.

Про це повідомляє Sky News.

У період з 3 травня по 7 червня кількість коронавірусних інфекцій в країні збільшилася на 50%, що збіглося зі зростанням числа випадків захворювання штамом Delta, яке стало домінантним у Великобританії з моменту першого виявлення в Індії.

Delta обігнав штам Alpha, і тепер на його частку припадає до 90% випадків коронавірусу.

Зазначається, що число випадків COVID-19 подвоюється кожні 11 днів. Цифри також є свідченням того, що одна з 670 осіб була інфікована, причому найбільша поширеність спостерігається у північно-західній Англії.

Професор динаміки інфекційних захворювань і один з авторів дослідження Стівен Райлі уточнив, що експоненціальне зростання поширеності спричинено інфекціями серед молодих людей.

Дослідження також показало, що поширеність найвища серед людей віком від 5 до 12 років, а також серед молодих людей у віці від 18 до 24 років. Інфекції в цих вікових групах приблизно вп’ятеро вище, ніж в осіб старше 65 років, які в більшості повністю вакциновані.