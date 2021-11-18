"ПриватБанк" сповістив користувачів про появу нової шахрайської схеми. Клієнтам банку пропонують певну "виплату COVID-19" в розмірі декількох тисяч.

Про це повідомили у пресслужбі “ПриватБанку”.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський днями оголосив про рішення виплатити по 1 тисячі гривень усім повністю вакцинованим громадянам.

Хоча відповідна програма стартує 19 грудня, вже зараз шахраї використовують певні “виплати COVID-19” для виманювання особистих даних клієнтів “ПриватБанку”.

“Виплата COVID-19″ — таку нову схему вигадали винахідливі шахраї. Вам приходить повідомлення про виплату на кілька тисяч гривень. Усе, що потрібно зробити — перейти за посиланням і заповнити особисті дані та реквізити банківських карток”, — повідомили в банку.

Речник фінустанови Олег Серга опублікував приклад такого повідомлення.

“Вам доступна виплата COVID-19. Сума виплати 7000. Підтвердити переказ…”, — йдеться в повідомлені, яке також містить посилання на фішинговий сайт.

У Банку нагадали, що ні в якому разі не можна вводити свої особисті дані чи дані платіжних карток сайтах чи мобільних сервісах, які можуть бути підробленими.

Тисяча за вакцинацію

16 листопада Володимир Зеленський опублікував чергове відеозвернення. У ньому президент анонсував запуск програми, під час якої українці, що були щеплені обома дозами вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати 1 тисячу гривень. Українці зреагували на цю новину великою кількістю жартів та мемів.

Саме звернення породило чимало запитань. Зокрема, залишилося незрозумілим, хто саме та в який спосіб отримає гроші. Речник президента Сергій Никифоров пролив світло на деякі моменти.

Він пояснив, що на ці гроші можуть розраховувати особи, що вже щепилися, так само як і ті, хто зробить це після запуску програми 19 грудня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також повідомив, що кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через “Дію“.

Їх можна буде витратити на придбання квитків у кінотеатр, театр, на концерт, на заняття спортом та подорожі Україною потягом або літаком тощо. Загалом приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у програмі. Сама ж програма запрацює з 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного.

За словами Зеленського, на цю програму буде виділено двічі по 3 млрд гривень. Відповідно, на грошову винагороду зможуть розраховувати 6 мільйонів громадян. Наразі в Україні обома дозами щеплено майже 9 млн осіб. Понад 12 млн щеплені першою дозою.

#Букви звернулися до ОПУ із запитом про джерела фінансування цієї програми, принцип обрання отримувачів цих коштів та надавачів товарів та послуг, які цими грошима можна буде оплатити тощо.