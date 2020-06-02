Абітурієнти з окупованого Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можуть вступати без Зовнішнього незалежного оцінювання до будь-якого навчального закладу, де працюватимуть освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, до 23 жовтня включно.

Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

Зазначається, що той, хто не має українського документа про освіту, може отримати його через освітній центр, який скерує до школи при освітньому центрі.

Такі вступники мають скласти лише два іспити державної підсумкової атестації: українську мову та історію України, а також один вступний іспит, який встановлює заклад вищої освіти.

Освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна” працюватимуть з 9 червня до 23 жовтня у кожному із закладів, перелік яких можна переглянути за посиланням.

Вступники, які воліють взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах:

• вступники з Криму – не пізніше 20 серпня;

• вступники з Донбасу – не пізніше 22 серпня.

Ті, що не встигнуть цього зробити у серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.