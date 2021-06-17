Новообраний народний депутат Василь Вірастюк у четвер, 17 червня, офіційно увійшов до складу фракції "Слуги народу" у Верховній Раді.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про входження народного депутата України Вірастюка Василя Ярославовича до складу фракції політичної партії “Слуга народу”, – оголосив перший віцеспікер Руслан Стефанчук на засіданні.

Відтак, Вірастюк став 244-м нардепом “Слуги народу”.

Хоча станом на зараз на сайті парламенту досі вказано, що Вірастюк “позафракційний”.

Як відомо, Василь Вірастюк склав присягу народного депутата 15 червня (під вигуки “Ганьбу!” представників групи “За майутнє”). Він балотувався від пропрезидентської партії “Слуга народу”.

Проте для входження до складу фракції у ВР він мав подати відповідну заяву.

У перший же день перебування в Раді Вірастюк підтримав проєкт постанови, яким було включено до розгляду у ВР скандальні законопроєкти про застосування закону про українську мову в кіно. Це було одне з перших його голосувань.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Перемагав кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).

Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.

Івано-Франківська обласна рада та партія “Європейська Солідарність” вимагали визнати результати цих виборів недійсними і провести повторні.