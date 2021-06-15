Український силач Василь Вірастюк склав присягу народного депутата в залі засідань Верховної Ради України. Він балотувався від пропрезидентської партії "Слуга народу".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, спочатку спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив, що Центральна виборча комісія визнала Вірастюка обраним народним депутатом.

Вірастюк був запрошений до трибуни ВР для складення присяги.

У цей час нардепи від групи “За майбутнє” почали скандувати “Ганьба!” в залі засідань.

Як відомо, представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко був конкурентом Вірастюка на довиборах у Раду на 87-му окрузі (Івано-Франківська область). Він кілька разів пробував оскаржити результати виборів у різних судових інстанціях.

Попри вигуки “Ганьба!” Вірастюк виголосив слова присяги. “Присягаю народу України! Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю дотримуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників”, – зачитав він текст присяги.

У цей час нардепи від “Слуги народу” підтримали його оплесками, піднявшись зі своїх місць.

Після принесення присяги Вірастюком до трибуни вийшли представники депутатської групи “За майбутнє”.

“Ви перевершили навіть Партію регіонів… Ви вкрали цю перемогу, ви обікрали народ Прикарпаття. Хочу вам, друзі мої, сказати, що народ України все пам’ятає і все бачить. І те, що у нього забирають, він обов’язково прийде і поверне собі”, – заявив з трибуни після Вірастюка один із лідерів “За майбутнє” Ігор Палиця, звертаючись до представників “Слуги народу”.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Перемагав кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).

Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.

Івано-Франківська обласна рада та партія “Європейська Солідарність” вимагали визнати результати цих виборів недійсними і провести повторні.