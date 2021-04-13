Переможець проміжних виборів у депутати Верховної Ради Василь Вірастюк, який балотувався від "Слуги народу", зізнався, що не голосував за цю партію на позачергових парламентських виборах у 2019 році.

Про це він заявив в інтерв’ю інформаційному агентству “Українські новини”.

За словами Вірастюка, він загалом не голосував на парламентських виборах у 2019 році, оскільки “не встиг”.

“Чесно, я не встиг проголосувати, бо в нас були справи щодо Федерації стронгменів, ми просто не встигли приїхати з Одеси”, – зазначив він.

Водночас Вірастюк заявив, що зараз він “у команді президента” і “підтримує його напрямок”. При цьому він повідомив, що “ще не думав” про вступ до партії “Слуга народу”.

Оцінюючи роботу фракції “слуг народу” протягом 2 років, Вірастюк заявив: “Якщо за 5-бальною системою, то скажу, що задовільно, можливо, навіть на 4”.

Стронгмен також висловив думку, що перемогти на довиборах до ВР йому більше допомогла “впізнаваність”, а не бренд “Слуги народу”.

“Я був достатньо відомою людиною й до виборів, і не тільки на Прикарпатті, а й в будь-якому регіоні України. Де б не з’явився, відразу люди підходять, просять автограф, хочуть разом сфотографуватися. Тому в цьому випадку цей момент мені допоміг”, – вважає Вірастюк.

Що стосується перебування в парламенті, то він допускає можливість роботи в комітеті ВР з питань бюджету, щоб “знаходити кошти” для проєкту зі створення реабілітаційних центрів для ветеранів.

Відповідаючи на запитання, чи надовго він йде у політику, або ж це “одноразова акція”, Вірастюк не виключив, що, можливо, “буде і другий термін”, адже “смак приходить під час їжі”.

“Чи йду я на один термін, чи буду розглядати і подальшу роботу в Верховній Раді? Це все залежить від того, як складеться робота. Є мета – створити і запустити роботу цих реабілітаційних центрів. Тобто залежить від того, чи вийде це зробити за 3 років депутатства. Якщо вийде, якщо знайдуться люди, яким будеш довіряти й вони зможуть продовжити цю справу, то, можливо, це буде один термін, а, можливо, це буде і другий термін. Не хочу говорити такі речі наперед, ще рано це робити. Можу сказати як і всі: “Смак приходить під час їжі”, – наголосив силач.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.

Всі три політсили, кандидати яких лідирують в окрузі, звинувачують конкурентів у численних порушеннях. Кошулинський виступив за проведення перевиборів, а “Слуга народу” вимагала перерахунку голосів.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.