Про це повідомляє видання The Verge.
Відомо, що політ заплановано на 2022 рік, а квиток на нього компанія розіграє в лотереї на платформі Omaze.
Для того, щоб участь у лотереї, необхідно пожертвувати гроші некомерційній організації Space for Humanity.
Після здійснення пожертви учасник отримає так звані бонусні бали. Вони впливатимуть на шанси виграти квиток у космос. Максимальна кількість балів, які може набрати учасник лотереї, – 6 тисяч.
Переможець зможе відправитися у подорож на космічному ракетоплані VSS Unity. Також компанія подарує тур космопортом “Америка” в Нью-Мексико за участю мільярдера Річарда Бренсона.
До речі, Бренсон вже пожартував, що проведе екскурсію у своєму фірмовому капелюсі Віллі Вонки.
Важливо: учасник повинен бути повнолітнім та вакцинованим проти коронавірусу.
Лотерея триватиме до 1 вересня цього року, а переможця оголосять 29 вересня.
У неділю, 11 липня, компанія Virgin Galactic трохи більше як за годину успішно здійснила свій перший туристичний політ у космос. На борту був й засновник компанії – мільярдер Річард Бренсон.
- Як сповіщалося, 7 червня Безос оголосив, що він і його брат Марк Безос полетять в космос на борту ракети New Shepard 20 липня. Ще одне місце в кабіні продали на аукціоні за 28 мільйонів доларів.
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