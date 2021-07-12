У неділю Virgin Galactic успішно запустила у космос свого засновника - мільярдера Річарда Бренсона. Після польоту компанія оголосила про розіграш космічної подорожі на своєму кораблі.

Про це повідомляє видання The Verge.

Відомо, що політ заплановано на 2022 рік, а квиток на нього компанія розіграє в лотереї на платформі Omaze.

Для того, щоб участь у лотереї, необхідно пожертвувати гроші некомерційній організації Space for Humanity.

Після здійснення пожертви учасник отримає так звані бонусні бали. Вони впливатимуть на шанси виграти квиток у космос. Максимальна кількість балів, які може набрати учасник лотереї, – 6 тисяч.

Переможець зможе відправитися у подорож на космічному ракетоплані VSS Unity. Також компанія подарує тур космопортом “Америка” в Нью-Мексико за участю мільярдера Річарда Бренсона.

До речі, Бренсон вже пожартував, що проведе екскурсію у своєму фірмовому капелюсі Віллі Вонки.

Важливо: учасник повинен бути повнолітнім та вакцинованим проти коронавірусу.

Лотерея триватиме до 1 вересня цього року, а переможця оголосять 29 вересня.

У неділю, 11 липня, компанія Virgin Galactic трохи більше як за годину успішно здійснила свій перший туристичний політ у космос. На борту був й засновник компанії – мільярдер Річард Бренсон.