Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Бренсон злетів більш ніж на 50 миль над пустелею Нью-Мексико на борту ракетного літака Virgin Galactic 11 липня й благополучно повернувся, що стало символічною віхою для підприємства, яке він заснував 17 років тому.
Акції компанії виросли на 5% на розширених торгах в четвер.
У червні Virgin Galactic отримала дозвіл від регулюючого органу США щодо забезпечення безпеки польотів на польоти людей у космос.
Компанія заявила, що у неї буде три споживчих пропозиції – одномісний пакет, багатомісний пакет і викуп на весь рейс.
- У неділю, 11 липня, компанія Virgin Galactic трохи більше як за годину успішно здійснила свій перший туристичний політ у космос. На борту був й засновник компанії – мільярдер Річард Бренсон.