Компанія з виробництва космічних кораблів Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона відкрила продаж квитків на космічні польоти за ціною від 450 000 доларів за місце.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Бренсон злетів більш ніж на 50 миль над пустелею Нью-Мексико на борту ракетного літака Virgin Galactic 11 липня й благополучно повернувся, що стало символічною віхою для підприємства, яке він заснував 17 років тому.

Акції компанії виросли на 5% на розширених торгах в четвер.

У червні Virgin Galactic отримала дозвіл від регулюючого органу США щодо забезпечення безпеки польотів на польоти людей у космос.

Компанія заявила, що у неї буде три споживчих пропозиції – одномісний пакет, багатомісний пакет і викуп на весь рейс.