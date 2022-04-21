Про це повідомила Національна поліція України.
Вірян закликали не порушувати комендантську годину та дотримуватися режиму воєнного стану. Також просять врахувати додатковий час, який необхідний на дорогу.
Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі на Великдень, 24 квітня.
Раніше глава ПЦУ Епіфаній закликав вірян долучитися до онлайн-трансляції богослужіння у регіонах, де небезпечна ситуація. Зокрема у Запорізькій області ухвалили рішення не проводити нічних богослужінь на Великдень, поки діятиме комендантська година. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух додав, що для церковників вона триватиме з 19:00 до 05:00 протягом 22-24 квітня.
- Нагадаємо, під час Великодня російські окупанти можуть вдатися до провокацій. У російських ЗМІ поширюють інформацію про обстріли церков з мінометів у святу ніч.
- Також РФ відмовила на пропозицію генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гуттеріша про введення в Україні 4-денної Великодньої гуманітарної паузи або так званого “Великоднього перемир’я”.