Під час богослужінь на Великдень громадян та священників закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Раніше глава Православної церкви України Епіфаній рекомендував не проводити нічних церковних служб у регіонах, де небезпечно.

Про це повідомила Національна поліція України.

Вірян закликали не порушувати комендантську годину та дотримуватися режиму воєнного стану. Також просять врахувати додатковий час, який необхідний на дорогу.

Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі на Великдень, 24 квітня.

Раніше глава ПЦУ Епіфаній закликав вірян долучитися до онлайн-трансляції богослужіння у регіонах, де небезпечна ситуація. Зокрема у Запорізькій області ухвалили рішення не проводити нічних богослужінь на Великдень, поки діятиме комендантська година. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух додав, що для церковників вона триватиме з 19:00 до 05:00 протягом 22-24 квітня.