Про це інформує Reuters.
Бенедикт помер 31 грудня у віці 95 років у резиденції у Ватикані, де він жив після відставки у 2013 році.
Його тіло, одягнене в червоне та золоте літургійне вбрання, поставлено на простий поміст. Охороняють тіло колишнього Папи двоє швейцарських гвардійців. Так він лежатиме у храмі до 4 січня.
Поховають Папу Бенедикта у четвер на площі Святого Петра.
Пресслужба Ватикану повідомила, що, згідно з побажаннями покійного, відбудеться скромна та урочиста церемонія.
“Під час свого восьмирічного папства Бенедикту, методичному, сором’язливому та дуже приватному німцю, було важко зайняти місце харизматичного Івана Павла, викликаючи постійне порівняння в ЗМІ та серед вірних 1,3 мільярдної Церкви”, – пишуть у Reuters.
Віряни прощаються з колишнім Папою Бенедиктом // 7 фото
- Колишній Папа Бенедикт XVI став фігурантом справ щодо чотирьох випадків сексуального насильства над дітьми, коли він був архієпископом Мюнхена.