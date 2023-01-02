Віряни прощаються з колишнім Папою Бенедиктом

Постійний потік людей приходить до собору, щоб віддати шану колишньому Папі Римському Бенедикту XVI, чиє тіло спочиватиме перед головним вівтарем до його похорону пізніше цього тижня.

Про це інформує Reuters.

Бенедикт помер 31 грудня у віці 95 років у резиденції у Ватикані, де він жив після відставки у 2013 році.

Його тіло, одягнене в червоне та золоте літургійне вбрання, поставлено на простий поміст. Охороняють тіло колишнього Папи двоє швейцарських гвардійців. Так він лежатиме у храмі до 4 січня.