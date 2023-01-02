Про це інформує Reuters.

Бенедикт помер 31 грудня у віці 95 років у резиденції у Ватикані, де він жив після відставки у 2013 році.

Його тіло, одягнене в червоне та золоте літургійне вбрання, поставлено на простий поміст. Охороняють тіло колишнього Папи двоє швейцарських гвардійців. Так він лежатиме у храмі до 4 січня.

Поховають Папу Бенедикта у четвер на площі Святого Петра.

Пресслужба Ватикану повідомила, що, згідно з побажаннями покійного, відбудеться скромна та урочиста ​​церемонія.

“Під час свого восьмирічного папства Бенедикту, методичному, сором’язливому та дуже приватному німцю, було важко зайняти місце харизматичного Івана Павла, викликаючи постійне порівняння в ЗМІ та серед вірних 1,3 мільярдної Церкви”, – пишуть у Reuters.

  • Віряни прощаються з колишнім Папою Бенедиктом

    Джерело: Reuters

  • Віряни прощаються з колишнім Папою Бенедиктом

    Джерело: Reuters

  • Віряни прощаються з колишнім Папою Бенедиктом

    Джерело: Reuters

  • Віряни прощаються з колишнім Папою Бенедиктом

    Джерело: Reuters

  • Віряни прощаються з колишнім Папою Бенедиктом

    Джерело: Reuters

  • Віряни прощаються з колишнім Папою Бенедиктом

    Джерело: Reuters

  • Віряни прощаються з колишнім Папою Бенедиктом

    Джерело: Reuters

Віряни прощаються з колишнім Папою Бенедиктом // 7 фото