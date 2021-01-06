У вівторок, 6 січня, в американському штаті Джорджія відбулися вибори двох сенаторів, які стануть вирішальними в боротьбі за контроль у Сенаті США.

Як повідомляють низка американський видань, зокрема, телеканал CNN, видання The New York Times, The Hill, кандидати-демократи лідирують у виборчих перегонах.

Підсумки виборів визначать яка з партій – Демократична чи Республіканська – візьме контроль над Сенатом США.

Що відомо про кандидатів

За місця в Сенаті борються сенатори-республіканці Келлі Леффлер і Девід Пердью (термін його повноважень на днях закінчився) проти демократів Джона Оссоффа і Рафаеля Ворнока.

Рафаель Ворнок – пастор баптистської церкви Ебенезера в Атланті, в якій раніше проповідував Мартін Лютер Кінг-молодший.

Джон Оссофф – політик і журналіст-розслідувач, був кандидатом від Демократичної партії в Конгрес на позачергових виборах 2017 року по 6-му виборчому округу Джорджії.

Келлі Леффлер – підприємниця і політик. Вона раніше не брала участі у виборах: на пост сенатора була призначена губернатором штату республіканцем Брайаном Кемпом після того, як про свою добровільну відставку оголосив представник штату Джон Айзаксон (через проблеми зі здоров’ям).

Девід Пердью – бізнесмен і політик, який був сенатором з 2015 року (термін його повноважень закінчився 3 січня 2021 року).

Жоден із кандидатів не досяг 50-відсоткового порогу в першому турі виборів 3 листопада 2020 року. Через це був призначений другий тур на 5 січня 2021 року.

Попередні результати виборів

Як зазначають ЗМІ, Рафаель Ворнок перемагає на виборах до Сенату США. Він випереджає свою конкурентку – сенатора-республіканця Келлі Леффлер майже на 50 тисяч голосів.

За підсумками підрахунку 98% голосів Ворнока підтримали 50,6% виборців, а Леффлер – 49,4%.

Відтак Уорнок стане першим афроамериканцем, який буде представляти штат Джорджія в Сенаті США. Як зазначає CNN, Ворнок – також перший сенатор-демократ від Джорджії за останні 20 років.

У своєму зверненні він подякував прибічникам.

“Всім, хто сьогодні бореться, незалежно від того, голосували ви за мене чи ні, знайте: я чую вас, я бачу вас, і кожного дня мого перебування в Сенаті Сполучених Штатів я буду битися за вас”, – заявив він.

“Нам говорили, що ми не зможемо перемогти на цих виборах, але сьогодні ввечері ми довели, що завдяки надії, наполегливій праці та людям на нашому боці все можливо”, – додав Ворнок.

Крім того, за підсумками підрахунку 98% голосів лідирує ще один кандидат-демократ – Джон Оссофф. Згідно з останніми даними, за нього проголосували 50,1% виборців.

За республіканця Пердью віддали голоси 49,9% виборців.

Оссофф зараз випереджає конкурента більш ніж на 12 тисяч голосів.

Коли можуть бути отримані остаточні результати?

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційних осіб, результати виборів до Сенату в Джорджії будуть відомі не раніше полудня середи.

Як розповів держсекретар Джорджії Бред Раффенспергер, підрахунок голосів буде припинений на ніч і відновиться вранці за місцевим часом.

“Сподіваюся, до полудня ми краще зрозуміємо, де ми знаходимося”, – заявив він.

За даними The Hill, за кандидатів-демократів голосували в рекордній кількості темношкірі виборці, а також жителі Атланти і передмістя.

Чому битва за Сенат у Джорджії настільки важлива?

Голосування в Джорджії є вирішальним у боротьбі за контроль над Сенатом США.

Від результату боротьби залежить, чи збереже нинішній лідер республіканської більшості у верхній палаті Конгресу США Мітч Макконнелл свої позиції, або ж лідерство перейде до демократів.

Наразі більшість у Палаті представників (нижній палаті Конгресу) належить демократам. Водночас у верхній палаті – Сенаті – республіканці контролюють 50 місць із 100.

У демократів поки 48 місць. Вибори в Джорджії повинні вирішити, кому дістанеться право вирішального голосу.

Якщо вибори в штаті виграють демократи, то розклад зміниться на 50 на 50, і право вирішального голосу перейде до віце-президента США Камали Гарріс. Це гарантує більшість голосів для схвалення будь-якої ініціативи демократів.