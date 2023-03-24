Про це інформує NEWS.am.

Відтак, якщо президент РФ Володимир Путін в’їде на територію Вірменії, його мають право арештувати відповідно до ордеру на арешт, який 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав Путіну, а також уповноваженій при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

За даними видання, уряд Вірменії у 2022 році звернувся до КС щодо визнання Римського статуту, щоб закликати Азербайджан до відповідальності за воєнні злочини, скоєні на території невизнаного Нагірного Карабаху.

Зауважимо, що країна підписала статут ще у 1998 році, але до сьогодні не ратифікувала його, оскільки КС у 2004 році визнав зобов’язання договору такими, що суперечать низці положень конституції країни, що діяла на той момент.

Натомість глава офісу прем’єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш заявив, що Угорщина не буде арештовувати президента РФ Володимира Путіна, якщо той в’їде в країну – попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.

За словами Гергеля Гуляша, арешт Путіна нібито не матиме законних підстав. Хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут, який визначає дії Міжнародного кримінального суду (МКС).

Відповідаючи на запитання, чи заарештують президента РФ Володимира Путіна, якщо він приїде до Угорщини, глава адміністрації Орбана Гергель Гуляш сказав, що Римський статут не вбудовано в угорську правову систему.

“Ми можемо посилатись на угорське законодавство, і з огляду на це – ми не можемо заарештувати президента РФ… оскільки статут МКС не був впроваджений в Угорщині. Уряд не сформував позиції щодо ордера на арешт Путіна”, – сказав глава офісу прем’єр-міністра Угорщини.

На його думку, ці рішення “не найвдаліші, оскільки вони ведуть у бік подальшої ескалації, а не до миру”.

Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.

Як повідомляється, цей крок, своєю чергою, зобов’язує 123 країни-члени суду заарештувати Путіна та передати його до Гааги, якщо президент Росії ступить на їх територію. “Я вважаю, що кожен учасник суду повинен виконати свій обов’язок”, – сказав Блінкен, відповідаючи на запитання сенатора США Ліндсі Грема, чи заохочуватиме він європейських союзників “здати” Путіна.

Зауважимо, що самі Сполучені Штати не є учасниками МКС. Проте президент США Джо Байден наголосив, що ордер “був виправданим”.