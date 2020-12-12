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11 грудня

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Вірменія заявила, що Азербайджан відновив наступальні дії в Нагірному Карабаху

У суботу, 12 грудня, Міністерство оборони Вірменії заявило, що Азербайджан відновив активні наступальні дії в районі населених пунктів Старий Таглар та Хцаберд в Нагірному Карабаху.

Субота, 12 грудня 2020, 18:22

Про це повідомляється на сайті міністерства.

“Підрозділи Армії оборони вживають адекватних заходів”, – йдеться в заяві.

В Армії оборони Карабаху заявили, що 11 грудня, близько 20:40, Азербайджан спробував атакувати одну з військових позицій, розташовану на південному напрямку Карабаху. В результаті сутички троє резервістів отримали вогнепальні поранення різного ступеня. Їхньому життю нічого не загрожує.

Також у відомстві спростували інформацію про те, що обстріл був спровокований вірменською стороною.

У Міноборони Азербайджану поки ці звинувачення ніяк не прокоментували.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії запровадила  воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки та іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі та терміново відновити переговори.

У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.

31 жовтня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попросив президента Росії Володимира Путіна допомогти в “забезпеченні безпеки” країни.

  • Напередодні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання заяви про припинення війни у Нагірному Карабасі з президентом РФ Володимиром Путіним та азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим.
  • Угода Азербайджану, Вірменії та Росії щодо припинення військових дій у Нагірному Карабасі передбачає розгортання російського “миротворчого контингенту”.
Теги: Азербайджан, Алієв, війна в Карабасі, Вірменія, Нагірний Карабах

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