Вірменія заявила, що Азербайджан відновив наступальні дії в Нагірному Карабаху

У суботу, 12 грудня, Міністерство оборони Вірменії заявило, що Азербайджан відновив активні наступальні дії в районі населених пунктів Старий Таглар та Хцаберд в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

“Підрозділи Армії оборони вживають адекватних заходів”, – йдеться в заяві.

В Армії оборони Карабаху заявили, що 11 грудня, близько 20:40, Азербайджан спробував атакувати одну з військових позицій, розташовану на південному напрямку Карабаху. В результаті сутички троє резервістів отримали вогнепальні поранення різного ступеня. Їхньому життю нічого не загрожує.

Також у відомстві спростували інформацію про те, що обстріл був спровокований вірменською стороною.

У Міноборони Азербайджану поки ці звинувачення ніяк не прокоментували.