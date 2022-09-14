Між Вірменією та Азербайджаном у ніч проти вівторка сталася інтенсивна перестрілка. Сьогодні Вірменія завернулася до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) по військову допомогу.

Про це повідомило агентство Armenpress.

Вірменія заявляла про провокації з азербайджанської сторони, поки уряд Азербайджану назвав обстріли відповіддю на провокації та диверсії з боку Єревана. Під обстрілом опинилися прикордонні міста та вірменське курортне місто Джермук.

BBC Україна зазначила версію Єревана, який стверджує, що населені пункти Варденіс, Сотк, Артаніш, Ішханасар, Горіс та Капан опинилися під обстрілами. Вони розташовані на території Вірменії, а не Нагірного Карабаху стосовно якого країни мають розбіжності.

Внаслідок нічних обстрілів загинули 49 військовослужбовців та троє цивільних зазнали поранень, заявив прем’єр-міністр Вірменії Ніколо Пашинян. Міноборони Азербайджану звітувало, що з їх сторони вбито щонайменше 50 азербайджанських військовослужбовців, серед яких вісім прикордонників.

Через обстріли в’їзд транспорту до курортного міста Джермук обмежено. Проїхати можуть лише місцеві жителі та автомобілі, які вивозять людей у безпечніші райони.

Звернення до ОДКБ

Вірменія звернулася до ОДКБ на підставі четвертої статті Договору про колективну безпеку. Згідно з нею, агресія проти однієї з держав-членів вважається агресією проти інших держав-членів.

“Ми звернулися до ОДКБ по допомогу, в тому числі військову, для відновлення територіальної цілісності Вірменії та забезпечення виведення азербайджанських збройних сил з території Вірменії”, — заявив Пашинян. За його словами, під час засідання ОДБК вчора відбулося “щире та відкрите обговорення” ситуації на вірменсько-азербайджанському кордоні. У випадку, якщо країна зазнала зовнішньої агресії, то четверта стаття дозволяє їй звернутися до ОДКБ з проханням про допомогу. Це стосується і військової допомоги. До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Через зіткнення між Баку та Єреваном Франція має намір скликати Раду Безпеки ООН, зазначило Reuters. Париж закликав обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.