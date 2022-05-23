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За 8 років російсько-української війни, зокрема й протягом останніх трьох місяців широкомасштабного вторгнення РФ морські піхотинці зробили вагомий внесок в обороноздатність України, опір агресору, ціною своїх сил, і, часто, життів вони оберігали та продовжують оберігати нашу незалежність.
Їх називають воїнами трьох стихій через широкі навички ведення бою на землі, у воді та в повітрі. Свій девіз “Завжди вірні” (з лат. Semper fidelis) наші морські піхотинці неодноразово підтверджували у бою. Останній такий подвиг не лише вся Україна, але й світ спостерігали при обороні Маріуполя, де сотні воїнів 36-ї бригади морської піхоти самовіддано захищали місто понад 80 днів, на межі людських сил і можливостей.
Лаконічно привітав сьогодні морських піхотинців Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
“Морська піхота — гордість України!”, – зазначив він. “Небо. Вогонь. Вода. Земля. Морська піхота. Вірні завжди”, – йшлося в опублікованому Залужним відео.
Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв також привітав морських піхотинців з професійним святом. Він заявив, що з початком повномасштабного вторгнення морські піхотинці були одними з перших, хто зустрічав ворожі колони та ціною власних життів зупиняли їх просування в глиб країни.
“Честь і слава їм за це та низький уклін від усього українського народу”, – наголосив Наєв. Він додав: “Сьогодні морські піхотинці з мужністю справжніх лицарів захищають не тільки нашу країну, а й весь світ від свавілля міжнародного тероризму”.
Командувач сил оборони побажав морським піхотинцям з мужністю пройти шлях до нашої перемоги.
“Нехай рідні дочекаються Вас живими та здоровими! Слава Україні! Разом переможемо”, – побажав він.
- Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року, початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, російські загарбники втратили понад 29 200 особового складу та декілька тисяч одиниць техніки.
- Протягом вісімдесят восьмої доби протистояння українців російському воєнному вторгненню силами ЗСУ лише на двох напрямках – Донецькому та Луганському – було відбито 11 атак. Ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі.
- Згідно з інформацією, наданою розвідкою Великої Британії, протягом останніх трьох місяців загарбницької війни Росії проти України, агресор зазнав втрат, як Радянський союз протягом дев’яти років війни в Афганістані.