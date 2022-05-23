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За 8 років російсько-української війни, зокрема й протягом останніх трьох місяців широкомасштабного вторгнення РФ морські піхотинці зробили вагомий внесок в обороноздатність України, опір агресору, ціною своїх сил, і, часто, життів вони оберігали та продовжують оберігати нашу незалежність.

Їх називають воїнами трьох стихій через широкі навички ведення бою на землі, у воді та в повітрі. Свій девіз “Завжди вірні” (з лат. Semper fidelis) наші морські піхотинці неодноразово підтверджували у бою. Останній такий подвиг не лише вся Україна, але й світ спостерігали при обороні Маріуполя, де сотні воїнів 36-ї бригади морської піхоти самовіддано захищали місто понад 80 днів, на межі людських сил і можливостей.

Лаконічно привітав сьогодні морських піхотинців Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

“Морська піхота — гордість України!”, – зазначив він. “Небо. Вогонь. Вода. Земля. Морська піхота. Вірні завжди”, – йшлося в опублікованому Залужним відео.

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв також привітав морських піхотинців з професійним святом. Він заявив, що з початком повномасштабного вторгнення морські піхотинці були одними з перших, хто зустрічав ворожі колони та ціною власних життів зупиняли їх просування в глиб країни.

“Честь і слава їм за це та низький уклін від усього українського народу”, – наголосив Наєв. Він додав: “Сьогодні морські піхотинці з мужністю справжніх лицарів захищають не тільки нашу країну, а й весь світ від свавілля міжнародного тероризму”.

Командувач сил оборони побажав морським піхотинцям з мужністю пройти шлях до нашої перемоги.

“Нехай рідні дочекаються Вас живими та здоровими! Слава Україні! Разом переможемо”, – побажав він.