Факт угоди підтвердили в пресслужбі компанії VF Corp.

Згідно з повідомленням VF, яка володіє такими брендами одягу, як North Face, Timberland і Vans, угода “забезпечить більш широкий доступ до привабливих споживчих сегментів”.

Угоду планується завершити до кінця поточного року.

VF Corporation викупить долі в Supreme у великого інвестиційного фонду Carlyle Group та інвесторів, включно з Goode Partners. У 2017 році Carlyle заплатила $500 млн приблизно за 50% акцій Supreme, повідомляє агентство Bloomberg.

Відповідно до угоди, VF надає Supreme “можливості для використання свого глобального ланцюжка поставок, міжнародних платформ, цифрових можливостей”.

Supreme, в свою чергу, зможе продовжити працювати з брендами, що не входять в структуру VF. Очікується, що керувати бізнесом продовжить засновник Supreme Джеймс Джеббіа.

Ця угода стане найбільшим придбанням VF з моменту купівлі Timberland у 2011 році за 2,3 млрд доларів.

“За останні чотири роки ми пройшли шлях у розвитку нашого портфоліо, щоб воно дійсно відповідало тому, що ми бачили на ринку. Supreme дуже добре вписується в наше розширене портфоліо”, – заявив генеральний директор VF Стів Рендл.

За прогнозом VF, бренд Supreme принесе компанії виручку в розмірі не менше $500 млн і 0,20 долара США скоригованого прибутку на акцію у 2022 фінансовому році.

Варто зазначити, що протягом багатьох років VF і Supreme регулярно співпрацювали у створенні продуктів для ліній одягу North Face, Timberland і Vans.

Після оголошення про купівлю бренду акції VF підскочили на 17% на торгах у Нью-Йорку в понеділок.

ДОВІДКА. VF Corporation – всесвітньо відома американська компанія з виробництва одягу і взуття, заснована в 1899 році зі штаб-квартирою в Денвері, штат Колорадо. Понад 30 брендів компанії розділені на три категорії: Outdoor, Active і Work.

Supreme – американський стрітвер-бренд одягу, заснований Джеймсом Джеббіа в Нью-Йорку в квітні 1994 року. В першу чергу, бренд орієнтований на культуру скейтбордингу, хіп-хопу та рок-музики, але також і в цілому на всю молодіжну культуру. Бренд випускає одяг, аксесуари і скейтборди.