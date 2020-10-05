Вирок Януковичу спростовує фейки про «здачу Криму українськими політиками»  — Луценко

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення апеляційного суду залишити чинним вирок Віктору Януковичу у справі про держзраду спростовує всі фейки про "здачу Криму".

Про це повідомив у Facebook колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Як відомо, 2 жовтня Київський апеляційний суд залишив чинним вирок колишньому українському президенту-втікачеві Віктору Януковичу у справі про державну зраду.

Луценко ознайомився з текстом рішення суду та зазначив, що у ньому є “одна бомба для Кремля”.

“Вирок суду чітко визначає Росію як агресора і окупанта”, — наголосив він.

На підтвердження своїх слів Луценко надав фотокопії рішення суду і процитував його фрагмент:

“Протягом кінця лютого — початку березня 2014 року російським військовослужбовцям, за допомогою нерегулярних паравійськових підрозділів так званої “самооборони” і “козаків”, вдалося […] здійснити повну військову окупацію частини України — півострова Крим. При цьому військовослужбовці Російської Федерації діяли безпосередньо на виконання наказів та політичних завдань вищих посадових осіб Російської Федерації, які не лише координували дії військових, але і реалізовували інші засоби боротьби (дипломатичні, ідеологічні та інформаційні), маючи на меті окупацію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а надалі — анексію. Враховуючи, що військова окупація Російською Федерацією півострова Крим мала неправомірний характер, оскільки здійснювалася без санкції Ради Безпеки ООН, не була актом самооборони Російської Федерації щодо України, а також не була правомірним заходом щодо рятування громадян Російської Федерації на території України, зокрема — проявом гуманітарної інтервенції, суд розглядає окупацію території України як акт агресії Російської Федерації проти України, який є грубим порушенням міжнародного права, а також національного права України і Російської Федерації”.

За словами Луценка, це рішення суду дає підстави для спростування будь-яких обвинувачень на адресу представників української влади щодо нібито “здачі півострова”.

“Після цього судового рішення всі фейки про “здачу Криму українськими політиками” є юридично спростованими. Дякуючи стороні обвинувачення і судді В. Девятко віднині фактом є агресія РФ, що призвела до окупації частини території України. Думаю, разом з тисячами інших доказів це судове рішення стане серйозним аргументом для Міжнародного кримінального суду в Гаазі”, — зазначив ексгенпрокурор.

Нагадаємо, в момент анексії Криму в.о. президента України був Олександр Турчинов. Саме його неодноразово звинувачували в тому, що він не дав команду українській армії й військово-морському флоту чинити збройний опір російським військам. Сам Турчинов заявляв, що віддавав наказ стріляти, але військові в Криму відмовилися його виконати.

Упродовж останніх місяців президент Володимир Зеленський неодноразово повторював тезу про “легку здачу Криму”.

“Скажу вам відверто, ми, українці, ніколи не пробачимо тих, хто анексував у нас Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам перешкодити цьому”, – заявив Зеленський в липні поточного року.

На думку президента, ті, хто допустив “легку здачу Криму”, повинні понести відповідальність.

“Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь”, – сказав президент в серпневому інтерв’ю для Euronews.

Також днями Турчинов заявив, що повторне розслідування справи щодо “здачі Криму” ініціював, серед інших, екснардеп, зараз — член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко.

У коментарі виданню #Букви Сергій Лещенко підтвердив, що неодноразово звертався до правоохоронних органів з вимогою розслідувати дії української влади у часи анексії Кримського півострова.