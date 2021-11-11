У межах українсько-чеського проєкту “Поезія в русі” твори харківських поетів розмістили у вагонах трамваїв міста Брно.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Відтак протягом місяця жителі Брно зможуть познайомитись із творчістю українських, а саме – харківських, поетів різних часів − від VII століття до сучасних.

Зокрема в трамваях розмістили твори Івана Орновського, Семена Климовського, Григорія Сковороди, Михайла Петренка, Христини Алчевської, Олександра Олеся, Павла Тичини, Володимира Сосюри, Артема Полежака, Сергія Жадана, Анатолія Перерви та інших.

Поезії на плакатах двома мовами: українською і чеською. Більше про харківських поетів можна дізнатись, просканувавши QR-код.

Очільниця міста Брно Маркета Ванькова зауважила, що через літературу можна дізнатись одне про одного більше.

“Літературні твори, зокрема вірші, можуть бути важливим та правдивим свідченням життя та мислення місцевих жителів” – підкреслила вона.