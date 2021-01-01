«Вірте в нас»: українські воїни зворушливо привітали країну з Новим роком

У п’ятницю, 1 січня, українські захисники привітали країну з Новим роком та прийдешніми святами.

Відео з’явилося на Facebook-сторінці штабу ООС.

Воїни традиційно побажали кожному українцю щастя, здоров’я та достатку. Водночас військовослужбовці сподіваються, що 2021 рік принесе в Україну мир.

“Мирне небо над головою забезпечимо ми та наші хлопці… Вірте в нас — ми переможемо”, – сказали захисники.

Військових та українців також привітав виконувач обов’язків командувача ООС Віктор Ганущак. Зокрема, він відзначив внесок кожного воїна в майбутнє України.

“Хочу щиро подякувати кожному, кому доводиться зустрічати новорічні свята зі зброєю в руках, охороняючи незалежність, територіальну цілісність і спокій українців. Саме завдяки вам кожна українська сім’я сьогодні має можливість святкувати на мирній землі”, – сказав Ганущак.

Також він звернувся до рідних та коханих воїнів. Ганущак зазначив, що міцний тил — це запорука щастя кожного військового.