Covid-19 Україна

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«Вірте в нас»: українські воїни зворушливо привітали країну з Новим роком

У п’ятницю, 1 січня, українські захисники привітали країну з Новим роком та прийдешніми святами.

П’ятниця, 1 січня 2021, 16:03

Відео з’явилося на Facebook-сторінці штабу ООС.

Воїни традиційно побажали кожному українцю щастя, здоров’я та достатку. Водночас військовослужбовці сподіваються, що 2021 рік принесе в Україну мир.

“Мирне небо над головою забезпечимо ми та наші хлопці… Вірте в нас — ми переможемо”, – сказали захисники.

Військових та українців також привітав виконувач обов’язків командувача ООС Віктор Ганущак. Зокрема, він відзначив внесок кожного воїна в майбутнє України.

“Хочу щиро подякувати кожному, кому доводиться зустрічати новорічні свята зі зброєю в руках, охороняючи незалежність, територіальну цілісність і спокій українців. Саме завдяки вам кожна українська сім’я сьогодні має можливість святкувати на мирній землі”, – сказав Ганущак.

Також він звернувся до рідних та коханих воїнів. Ганущак зазначив, що міцний тил — це запорука щастя кожного військового.

Зазначимо, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за годину до його трансляції на телеканалах.

  • Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками. У своєму зверненні президент говорив про відмінності між українцями, які не мають значення, і про спільні риси, які повинні навчити їх жити разом і поважати одне одного. Дивитись — тут.
  • Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своєму передноворічному зверненні закликав українців бути добрими та милосердними до ближніх і цінувати кожну мить.
  • Члени 25-ї української антарктичної експедиції привітали Україну з Новим роком.
Теги: відео, захисники, Новий рік, ООС, Воины

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