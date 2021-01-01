«Вірте в нас»: українські воїни зворушливо привітали країну з Новим роком

Відео з’явилося на Facebook-сторінці штабу ООС.
Воїни традиційно побажали кожному українцю щастя, здоров’я та достатку. Водночас військовослужбовці сподіваються, що 2021 рік принесе в Україну мир.
“Мирне небо над головою забезпечимо ми та наші хлопці… Вірте в нас — ми переможемо”, – сказали захисники.
Військових та українців також привітав виконувач обов’язків командувача ООС Віктор Ганущак. Зокрема, він відзначив внесок кожного воїна в майбутнє України.
“Хочу щиро подякувати кожному, кому доводиться зустрічати новорічні свята зі зброєю в руках, охороняючи незалежність, територіальну цілісність і спокій українців. Саме завдяки вам кожна українська сім’я сьогодні має можливість святкувати на мирній землі”, – сказав Ганущак.
Також він звернувся до рідних та коханих воїнів. Ганущак зазначив, що міцний тил — це запорука щастя кожного військового.
Зазначимо, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за годину до його трансляції на телеканалах.
- Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками. У своєму зверненні президент говорив про відмінності між українцями, які не мають значення, і про спільні риси, які повинні навчити їх жити разом і поважати одне одного. Дивитись — тут.
- Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своєму передноворічному зверненні закликав українців бути добрими та милосердними до ближніх і цінувати кожну мить.
- Члени 25-ї української антарктичної експедиції привітали Україну з Новим роком.