Про це повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.

“Переговори Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель відбудуться у режимі відеоконференції 12 травня о 12:00”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час переговорів будуть обговорюватися питання, пов’язані з подоланням епідемії COVID-19, двосторонніми німецько-українськими відносинами, продовженням системних реформ, європейською інтеграцією України, а також питання енергетичного сектору.

Крім того, голови урядів мають намір обговорити ситуацію на Донбасі в контексті збереження санкцій проти РФ.

Варто зазначити, що переговори мали відбутися 20 квітня, проте були перенесені з ініціативи німецької сторони.

“Перенесли відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. На жаль, у колеги виникли непередбачувані невідкладні справи”, — повідомляв голова українського уряду.