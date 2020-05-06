Про це повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.
“Переговори Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель відбудуться у режимі відеоконференції 12 травня о 12:00”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час переговорів будуть обговорюватися питання, пов’язані з подоланням епідемії COVID-19, двосторонніми німецько-українськими відносинами, продовженням системних реформ, європейською інтеграцією України, а також питання енергетичного сектору.
Крім того, голови урядів мають намір обговорити ситуацію на Донбасі в контексті збереження санкцій проти РФ.
Варто зазначити, що переговори мали відбутися 20 квітня, проте були перенесені з ініціативи німецької сторони.
“Перенесли відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. На жаль, у колеги виникли непередбачувані невідкладні справи”, — повідомляв голова українського уряду.
- В кінці березня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили продовження роботи в “нормандському форматі”.
- Також сторони домовилися про те, що Німеччина виділить Україні 150 млн євро на боротьбу з COVID-19.