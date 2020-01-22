Китайські медики підтвердили, що смертоносний коронавірус в Ухані може передаватися від людини до людини, причому серед медпрацівників уже є такі, що захворіли.

Про те, що таке коронавірус, і які його симптоми, пише видання The Independent.

Чиновники кажуть, що число підтверджених випадків нового й загадкового вірусу перевищило 200 осіб, причому випадки захворювання є в Японії, Таїланді та Південній Кореї.

Повідомляється, що новий коронавірус пов’язаний з ринком морепродуктів у центральному китайському місті Ухань, популярному транспортному вузлі.

Вірус має характерні симптоми вірусної пневмонії та вже призвів до декількох смертей.

Все, що поки відомо про хворобу, так це те, що її називають 2019-nCoV або просто новим коронавірусом.

Які симптоми вірусу?

Коронавіруси — це група вірусів, що викликають респіраторні інфекції — захворювання від застуди до ГРВІ та MERS (близькосхідний респіраторний синдром). Це сьомий відомий коронавірус, який заражає людей.

За словами медиків, початкові симптоми нового коронавірус — це, головним чином, лихоманка, при цьому у деяких спостерігається кашель, утруднення в грудях і задишка.

Сканування деяких пацієнтів показало наявність рідини в легенях, що типово для вірусної пневмонії.