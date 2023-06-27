Згідно з дослідженням, люди викачують стільки підземних вод, що вісь Землі змістилася.

Джерело: CNN

Ґрунтові води забезпечують питною водою людей і худобу, а також допомагають у зрошенні посівів, коли дощів мало. Однак нове дослідження показує, що постійний видобуток підземних вод протягом більш ніж десяти років зміщує вісь, навколо якої обертається наша планета, нахиляючи її на схід приблизно на 4,3 сантиметра на рік.

Цей зсув можна спостерігати навіть на поверхні Землі, оскільки він сприяє глобальному підвищенню рівня моря.

“Полюс обертання Землі насправді сильно змінюється”, — сказав у пресрелізі провідний автор дослідження Кі-Веон Сео.

Згідно з моделями, перерозподіл підземних вод нахилив вісь обертання Землі на схід більш ніж на 78,7 сантиметра менш ніж за два десятиліття.

Відкачування ґрунтових вод може стати порятунком, особливо в тих частинах світу, які сильно постраждали від посухи, викликаної зміною клімату. Але підземні запаси рідкої води обмежені, після зливу вони повільно відновлюються.

Видобуток підземних вод не просто виснажує цінний ресурс. Нові відкриття демонструють, що ця діяльність має непередбачені глобальні наслідки.