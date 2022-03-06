Про це повідомляють пресслужби Visa та Mastercard.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до компаній з приводу блокування серверів у рф після того, як росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Компанії рішення ухвалили.
Як наслідок, картки компаній, випущених у рф, не працюватимуть за межами країни-терориста, а картки, випущені іноземними фінансовими установами, – в росії.
Рішення систем також прокоментував очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передавши громадянам рф “гарні новини”.
“З позитиву для росіян – черги в банкомати зникнуть”, – наголосив Кулеба.
- Нагадаємо, популярний американський письменник Стівен Кінг відмовився перевидаватися у рф після вторгнення російських військ на територію України.
- Сервіс для вивчення мов Duolingo зафіксував 200% збільшення кількості охочих вивчити українську мову у період з 14 по 21 лютого. Пов’язує команда сервісу це перш за все з російським вторгненням.
- Американська електронна корпорація IBM повністю припиняє роботу на російському ринку після повномасштабного вторгнення в Україну.