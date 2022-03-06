Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили, що припинять транзакції на території рф та не співпрацюватимуть з російськими банками.

Про це повідомляють пресслужби Visa та Mastercard.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до компаній з приводу блокування серверів у рф після того, як росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Компанії рішення ухвалили.

Як наслідок, картки компаній, випущених у рф, не працюватимуть за межами країни-терориста, а картки, випущені іноземними фінансовими установами, – в росії.

Рішення систем також прокоментував очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передавши громадянам рф “гарні новини”.