Covid-19 Україна

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Visa прийматиме платежі у криптовалюті

У понеділок, 29 березня, Visa Inc заявила, що дозволить використовувати криптовалюту USD Coin для здійснення розрахунків у своїй платіжній мережі.

Вівторок, 30 березня 2021, 15:59

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що цим рішенням компанія продемонструвала прийняття цифрових валют у фінансовому секторі.

Visa запустила пілотну програму з платіжною та криптоплатформою Crypto.com і планує цьогоріч запропонувати цю опцію більшій кількості партнерів.

Цей крок відбувся в той час, коли великі фінансові компанії, зокрема BNY Mellon, BlackRock Inc і Mastercard Inc, прийняли деякі криптовалюти. Це викликало прогнози, що криптовалюти стануть регулярною частиною інвестиційних кейсів.

“Ми бачимо, як зростає попит споживачів у всьому світі на можливість доступу, зберігання та використання цифрових валют, і ми спостерігаємо попит наших клієнтів на можливість створювати продукти, що забезпечують такий доступ для споживачів”, – заявив Кюї Шеффілд, керівник криптографії у Visa.

Наразі, якщо клієнт вирішує використовувати карту Crypto.com Visa для оплати кави, цифрову валюту, що знаходиться в гаманці, потрібно конвертувати в традиційні гроші.

Проте Visa працює над вдосконаленням цієї функції. Криптовалютний гаманець внесе традиційну фіатну валюту на банківський рахунок, який буде під’єднано до Visa. Це дозволить врегулювати будь-які транзакції без додаткових витрат та складностей для бізнесу. 

Останній крок Visa, який використовуватиме блокчейн ethereum, позбавляє від необхідності конвертувати цифрові монети в традиційні гроші, щоб транзакція могла бути здійснена.

Visa заявила, що співпрацює з цифровим банком активів Anchorage і завершила першу транзакцію цього місяця – Crypto.com надіслала USDC на адресу Ethereum Visa в Anchorage. 

  • Раніше повідомлялося, що засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск повернувся в Twitter після дводенної перерви, щоб відправити серію мемів про криптовалюта Dogecoin, чим підвищив її акції Dogecoin на 75%.
  • У Mastercard заявили, що курс криптовалюти Bitcoin змінюється щохвилини, а транзакція триває понад 10 хвилин. Тому криптовалюта не може бути платіжним інструментом.
Теги: криптовалюта, Visa

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