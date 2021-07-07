Дослідження засвідчують, що висаджування додаткових дерев для боротьби зі зміною клімату в Європі також може збільшити кількість опадів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, показало, що додаткові дощі можуть частково компенсувати підвищення посушливості, очікуване у зв’язку зі зміною клімату.

Автори використовували статистичну модель, засновану на спостереженнях, щоб оцінити, як зміни лісового покриву вплинуть на кількість опадів на континенті.

Вони виявили, що якби лісовий масив збільшився на 20% рівномірно по всій Європі, то це збільшило б кількість місцевих опадів, особливо взимку і з великим впливом, який відчувався б в прибережних регіонах.

Але поряд з місцевими дощами висадження нових лісів впливає з підвітряного боку. Вчені виявили, що кількість опадів у цих місцях збільшилася, передусім у літні місяці.

З огляду на ці два впливи, найреалістичнішим сценарієм буде те, що загальна кількість опадів влітку збільшиться на 7,6%.

Садіння дерев є одним з основних напрямів зусиль багатьох країн щодо боротьби зі зміною клімату у всьому світі. Однак дослідники також виявили, що додавання дерев змінить характер випадання опадів.

Нові ліс зазвичай випаровують в атмосферу більше вологи, ніж сільськогосподарські угіддя, і цей додатковий запас є основною причиною збільшення кількості опадів з підвітряного боку.

На думку авторів, той факт, що дерева, посаджені в одній країні, можуть мати наслідки для іншої, означає, що світ справді має зважати на всі аспекти того, як люди використовують землю.