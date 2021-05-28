Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Як повідомлялося, 14 травня за підсумками засідання РНБО секретар Ради Олексій Данілов і президент Володимир Зеленський сповістили, що проводитимуть аудит земель та резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, за підсумками якого деяких мешканців державницької землі буде переселено.
За словами Данілова, виселення вже почалося.
“Як і казав Володимир Олександрович, там є певний рух. Деякі люди починають рухати процес”, — сказав він.
На уточнювальне запитання щодо того, чи вже мешканців держдач переселяють, секретар РНБО відповів: “Ну звісно”.
Данілов також зазначив, що незабаром буде звіт.
“Президент наполягає, щоб на найближчих засіданнях РНБО був звіт з цього питання”,— додав він.
- Президент заявляв, що це “майже 400 га заповідної землі та більш ніж 100 державних будівель і дач”, в яких за “дуже символічну плату” проживає “низка незрозумілих осіб”. Глава держави озвучив кілька прізвищ, серед яких був і Геннадій Зубко.
- Колишній віцепрем’єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко відреагував на цю заяву і спростував її.