Про це повідомляє агентство Reuters.
Вищий мусульманський духовний рада Індонезії, або рада улемів Індонезії, в п’ятницю написав на своєму веб-сайті, що вакцина є “харам” (те, що заборонено), оскільки в процесі виробництва начебто використовується “трипсин зі свинячої підшлункової залози”.
Проте, рада схвалила вакцину AstraZeneca для використання в умовах надзвичайної пандемії.
Але директор AstraZeneca Indonesia Різман Абудаері відповів: “На всіх етапах виробничого процесу цієї вакцини проти коронавірусу не використовуються продукти, отримані зі свинини або інші продукти тваринного походження”.
В Індонезії за станом на суботу зафіксовано 1 455 788 випадків захворювання COVID-19 і 39 447 смертей.
- Після того, як в Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA) підтвердили, що немає доказів провокування вакцинацією AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові, ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.