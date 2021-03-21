Компанія AstraZeneca заявила, що її вакцина проти COVID-19 не містить інгредієнтів, отриманих зі свинини. Заява компанії спростовує твердження ради улемів Індонезії, найбільш густонаселеної мусульманської країни в світі, що препарат порушує ісламський закон.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вищий мусульманський духовний рада Індонезії, або рада улемів Індонезії, в п’ятницю написав на своєму веб-сайті, що вакцина є “харам” (те, що заборонено), оскільки в процесі виробництва начебто використовується “трипсин зі свинячої підшлункової залози”.

Проте, рада схвалила вакцину AstraZeneca для використання в умовах надзвичайної пандемії.

Але директор AstraZeneca Indonesia Різман Абудаері відповів: “На всіх етапах виробничого процесу цієї вакцини проти коронавірусу не використовуються продукти, отримані зі свинини або інші продукти тваринного походження”.

В Індонезії за станом на суботу зафіксовано 1 455 788 випадків захворювання COVID-19 і 39 447 смертей.