Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила апеляційне провадження у справі "Роттердам+" у зв'язку з відмовою від скарги.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

“Сьогодні, 17 листопада, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду відбулося судове засідання у справі №991/7377/20 щодо розгляду апеляційної скарги адвоката, який діє в інтересах заявника, на ухвалу слідчої судді від 24.09.2020 про відмову у задоволенні скарги адвоката на рішення прокурора про закриття кримінального провадження”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 16 листопада представник заявника подав заяву про відмову від апеляційної скарги. За результатами розгляду заяви колегія суддів прийняла відмову від апеляційної скарги та закрила апеляційне провадження у справі на підставі статті 403 КПК України.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення.

Що відомо про “Роттердам+”

“Роттердам+” – методика визначення вартості вугілля, як палива для теплових електростанцій, при розрахунку прогнозної гуртової ціни електроенергії в Україні. Методика застосовувалася в Україні з травня 2016-го по червень 2019 року.

Вона припинила дію з 1 липня 2019 року, коли в державі запрацював новий ринок електроенергії відповідно до закону “Про ринок електроенергії”, який був ухвалений у квітні 2017 року. Цей закон передбачає запровадження конкурентних відносин на енергоринку і відповідає вимогам Третього енергетичного пакета ЄС.

У 2017 році НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, через формулу “Роттердам+”.

За даними слідства, у 2016 році при розробці порядку формування гуртової й ринкової ціни (“Роттердам+”) чиновники забезпечили включення до нього необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Відтак, були створені умови для зростання ціни продажу електричної енергії на гуртовому ринку (і, як наслідок, для зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців).

Зазначалося, що в результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності.

Слідство наполягало, що внаслідок зазначених дій споживачам електроенергії протягом 2016-2017 рр. було нанесено 18,87 млрд грн збитків, з яких 4,3 млрд грн отримали приватні компанії-ініціатори введення “Роттердам+”.

У серпні цього року в НАБУ повідомляли, що економічні наслідки всього періоду дії формули (2016 – липень 2019) оцінені у науково-економічному дослідженні та становлять 39 млрд грн.