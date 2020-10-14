Вісім країн - США, Великобританія, Італія, Канада, Австралія, Японія, Об'єднані Арабські Емірати і Люксембург уклали міжнародну угоду про освоєння Місяця. Документ також передбачає видобуток на ній корисних копалин.

Про це повідомляє NASA.

Відзначається, що в числі країн, які підписали документ, немає Росії і Китаю.

Церемонія підписання пройшла онлайн в рамках Міжнародного конгресу астронавтів.

Документ про освоєння Місяця назвали “Угоди Артеміди” – на честь американської місячної програми Artemis.

Сполучені штати, які зайняли позицію лідера, підкреслюють, що угоди засновані на положеннях Договору про космос, який підписали з ініціативи США, Великобританії і СРСР в 1967 році.

У тексті того документа йшлося про те, що країнам забороняється встановлювати суверенітет над будь-яким космічним тілом або його частиною. NASA вважає, що старий документ сформульований розпливчасто і його складно застосувати, тому потрібно укласти новий.

Тепер можна буде створити бази з видобутку корисних копалин і так звані зони безпеки навколо них, щоб не допустити конфліктів з іншими країнами.

Голова NASA Джеймс Брайденстайн провів аналогію зі світовим океаном і заявив, що країни можуть володіти ресурсами, але не повинні претендувати на сам Місяць.

“Ми вважаємо, що це як зі світовим океаном – ви можете добувати океанські ресурси. Але це не означає, що ви володієте океаном. Вам повинно бути дозволено добувати ресурси на Місяці: ви володієте ресурсами, але не володієте Місяцем”, – сказав він.

Видання The Verge відзначає, що угода – тільки набір принципів, яких повинні дотримуватися країни, а не документ, який передбачає будь-які санкції за порушення положень.

Старт місячної програми Artemis, в рамках якої підписали угоду, запланували на кінець 2021 року. Також NASA розраховує висадити астронавтів на Місяць до 2024 року.