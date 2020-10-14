Про це повідомляє NASA.
Відзначається, що в числі країн, які підписали документ, немає Росії і Китаю.
Церемонія підписання пройшла онлайн в рамках Міжнародного конгресу астронавтів.
Документ про освоєння Місяця назвали “Угоди Артеміди” – на честь американської місячної програми Artemis.
Сполучені штати, які зайняли позицію лідера, підкреслюють, що угоди засновані на положеннях Договору про космос, який підписали з ініціативи США, Великобританії і СРСР в 1967 році.
У тексті того документа йшлося про те, що країнам забороняється встановлювати суверенітет над будь-яким космічним тілом або його частиною. NASA вважає, що старий документ сформульований розпливчасто і його складно застосувати, тому потрібно укласти новий.
Тепер можна буде створити бази з видобутку корисних копалин і так звані зони безпеки навколо них, щоб не допустити конфліктів з іншими країнами.
Голова NASA Джеймс Брайденстайн провів аналогію зі світовим океаном і заявив, що країни можуть володіти ресурсами, але не повинні претендувати на сам Місяць.
“Ми вважаємо, що це як зі світовим океаном – ви можете добувати океанські ресурси. Але це не означає, що ви володієте океаном. Вам повинно бути дозволено добувати ресурси на Місяці: ви володієте ресурсами, але не володієте Місяцем”, – сказав він.
Видання The Verge відзначає, що угода – тільки набір принципів, яких повинні дотримуватися країни, а не документ, який передбачає будь-які санкції за порушення положень.
Старт місячної програми Artemis, в рамках якої підписали угоду, запланували на кінець 2021 року. Також NASA розраховує висадити астронавтів на Місяць до 2024 року.
- Раніше повідомлялося, що японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планує до 2035 року побудувати на Місяці завод, який буде займатися виробництвом водневого палива.