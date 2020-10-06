Про це пише CNN.
Повідомляється, що Чарльз Рей останнім часом кілька разів брав участь у засіданнях в Пентагону разом з іншими воєначальниками високого рангу.
Дарма що тест Міллі на коронавірус виявився негативним, він продовжить виконувати свою роботу дистанційно.
За словами декількох офіційних осіб, начальник штабу ВПС США Чарльз Браун, начальник військово-морських операцій адмірал Майкл Гілд і начальник космічних операцій генерал Джон Реймонд також працюють з дому.
Представник Пентагону Джонатан Хоффман заявив, що карантин не вплине на оперативну готовність і можливості виконання завдань збройними силами США.
- 2 жовтня повідомлялося, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.
- Сьогодні стало відомо, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування.