Голова Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США, генерал Марк Міллі пішов на карантин після того, як коронавірус COVID-19 виявили у заступника командувача Берегової охорони Чарльза Рея.

Про це пише CNN.

Повідомляється, що Чарльз Рей останнім часом кілька разів брав участь у засіданнях в Пентагону разом з іншими воєначальниками високого рангу.

Дарма що тест Міллі на коронавірус виявився негативним, він продовжить виконувати свою роботу дистанційно.

За словами декількох офіційних осіб, начальник штабу ВПС США Чарльз Браун, начальник військово-морських операцій адмірал Майкл Гілд і начальник космічних операцій генерал Джон Реймонд також працюють з дому.

Представник Пентагону Джонатан Хоффман заявив, що карантин не вплине на оперативну готовність і можливості виконання завдань збройними силами США.