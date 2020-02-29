2020-й рік - високосний. Тобто днів у цьому році не 365, а 366. Навколо високосного року існує безліч прикмет і забобонів.

#Букви розповідають про них, а також про те, що не можна робити в високосний рік.

Історія

З 1 січня 45 року до н. е. римський імператор Гай Юлій Цезар ввів календар, розроблений в Римі олександрійськими астрономами на чолі з Созігеном, який був заснований на тому, що астрономічний рік приблизно дорівнює 365,25 доби (365 діб і 6 годин). Цей календар був названий юліанським. Для того щоб вирівняти шестигодинне зміщення, був введений високосний рік. Три роки вважалося по 365 діб, а в кожен рік, кратний чотирьом, додавалася одна додаткова доба в лютому.

У народі високосний рік називають роком Касьяна, а 29 лютого – Касьяновим днем. В одній з легенд говорилося, що Касьян був світлим ангелом, що зрадили Бога. Він розповів дияволу про те, що Господь хотів вигнати сили темряви з небес. В покарання до Касьяну був приставлений світлий ангел, який бив по голові його три роки поспіль, а на четвертий рік дозволяв йому відпочивати. У день відпочинку Касьян спускався на землю, наводив смуту серед людей, спонукаючи їх погано ставитися один до одного.

Прикмети і забобони

Заборон, пов’язаних з високосним роком, досить багато. #Букви зібрали основні з них:

Вважається, що весілля у високосний рік буде нещасливим і призведе до недовговічного шлюбу і швидкого розпаду сім’ї.

Також люди вірять, що дітям, народженим у високосний рік, уготована важка доля, і вони будуть багато хворіти.

Починати власну справу також небажано, воно може принести збитки.

Не можна розповідати про свої плани, щоб не злякати удачу.

Краще відкласти поїздки і подорожі на великі відстані.

Літнім людям не можна “готуватися до похорону”, заздалегідь купуючи речі. Вважається, що це може наблизити смерть.

Домашню тварину також краще в такий рік не заводити. Наші предки вірили, що вона не приживеться.

Не можна купувати нове житло. Вважається, що воно буде мати негативну енергетику.

Також вважається, що не можна підбирати з землі круглі предмети – це не до добра.

Позиція церкви

Варто зазначити, що з точки зору християнства – забобони – це гріх.

“Люди, які дотримуються забобон, не цінують людську свободу, розум, яким їм дав Господь. Таким людям легше бути забобонними, ніж вірити в Бога”, – розповів #Буквам священик Української греко-католицької церкви отець Лука.

У Православній церкві України рішуче заявляють, що ніяких заборон на одруження і вінчання в високосному році бути не може.

Крім того, церква взагалі вважає забобони та прикмети ознаками окультизму.