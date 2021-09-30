Французькі експерти заявили, що виміряли найвищу гору Західної Європи Монблан, і виявилося, що вона стала нижчою майже на метр, ніж під час попередніх вимірювань.

Про це повідомляє шведське видання The Local.

Після експедиції в середині вересня на гору в самому серці Французьких Альп експерти виявили, що вершина сягала висоти 4807,81 метра, що нижче останньої опублікованої висоти – 4808,72 метра – у 2017 році.

“Тепер завдання кліматологів, гляціологів та інших вчених – вивчити всі зібрані дані та з’ясувати всі теорії, що пояснюють це явище”, – заявили експерти.

Тоді як у всьому світі зростає тривога щодо танення льодовиків, офіційна висота Монблану зменшується вже понад десять років. Найбільше значення у 2007 році було 4810,90 м.

За словами географів, з 2001 року гора щорічно втрачає в середньому 13 сантиметрів висоти.

Цифри змінюються із року в рік, адже вершина покрита шаром постійного снігу, який функціонує як величезний замет і змінюється залежно від сильних вітрів і опадів.

“З прадавніх часів висота Монблану постійно змінювалася”, – сказали експерти, зазначивши, що “скеляста” частина вершини закінчується на висоті 4792 метри.