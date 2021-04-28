Виставка тюльпанів, яка повинна була відкритися в столичному парку у ці вихідні, переноситься на 7 травня.

Про це повідомили організатори на Facebook- сторінці Співочого.

“Через поточні погодні умови ми змушені перенести відкриття виставки тюльпанів на 7 травня. Квіти дуже люблять сонце і стабільний плюс на термометрі, а дощ і холод впливають на них не зовсім сприятливо. Нам дуже хочеться, щоб кожен відвідувач міг насолоджуватися красивими пейзажами та локаціями у парку Співоче. Тому чекаємо Вас наступного тижня!», – розповів організатор виставки, директор компанії-оператора парку Співоче Денис Погорєлко.

Нагадаємо, що зараз в парку висаджено понад 700 тисяч тюльпанів різних сортів та видів, а також близько 50 тисяч інших багаторічників (нарциси, іриси, крокуси, мускарі). Над квітковими композиціями працювали десятки дизайнерів та агрономів. Виставку можна буде побачити вже наступного тижня.

Де: парк Співоче (вул. Лаврська, 31)

Коли: з 7 травня

Вхід: платний. Квитки на офіційному сайті spivoche.com.ua

Передбачені пільги пенсіонерам.