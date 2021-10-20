Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Обслуговий персонал Андрія Єрмака звинуватив ток-шоу “Зворотний відлік” у недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії). Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм-каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми”, – йдеться в повідомленні.

Барчук наголосила, що Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на етерах народних депутатів від фракції “Слуги народу”. Зокрема кандидати на етери узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в Офісі Зеленського.

Крім того, останнім часом ОПУ висуває редакції телеканалу умови й ставить ультиматуми щодо присутності “слуг народу” на етерах.

“Наприклад, минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в етері “Зворотного відліку” будуть присутні або двоє “слуг” (обидва не експертні) або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати та запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП.

В останній понеділок з’явився ультиматум №2: “слуги” (двоє) прийдуть на етер лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу. Звичайно, ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли”, – пояснила ведуча.

Вона додала, що у вівторок редакція ток-шоу отримала “від людей Єрмака” звинувачення, що на етері не було представників монобільшості й що це “недотримання журналістських стандартів”.

“Але я тут не про підлість. Я про перші дзвіночки. Зокрема про загрозу для свободи слова і незалежної журналістики загалом. Мені здається, нам не варто пропускати оцих сигналів, пробних кульок, які кидає нам влада. Я в професії давно, чудово пригадую, як все починалось у 2010, коли спочатку Ганна Герман визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів, потім просто забирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа.

Тому я закликаю колег не піддаватись тиску і вголос говорити про випадки тиску і шантажу. Також закликаю народних депутатів від “Слуги народу” не брати участі у цьому шантажі (підозрюю він стосується і вас теж), приходити на етери, представляти свою позицію і цим захищати парламентську демократію в країні, бо авторитаризм є загрозою для всіх, включно з вами”, – резюмувала Барчук.