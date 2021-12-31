Відеопривітання Віталій Кдичко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

У мультиплікаційному фільмі міський голова показує святому Миколаю оновлену столицю.

На парашуті вони оглядають видатні споруди Києва. Проїжджають на велосипедах Пейзажною алеєю та велосипедно-пішохідним мостом. Святий Миколай випробовує дитячий майданчик у новому садочку та грає в баскетбол на території новозбудованої школи.

Завершується їх прогулянка поряд з головною ялинкою країни – на Софійській площі.

“Друзі! Здоров’я вам, миру, добра і радості! Ми все подолаємо. З Новим Роком та Різдвом Христовим!”, – привітав мер столиці.

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