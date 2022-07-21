Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.

Церемонія нагородження відбулася в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі, США.

“Отримати цю нагороду – велика честь для мене. Переконаний, що це – визнання хоробрості й незламності українського народу, який відважно протистоїть російському агресору. Це нагорода кожного, хто захищає незалежність і свободу України. Українці показали, що не стануть на коліна. Ми вистоїмо і переможемо!” – зазначив Віталій Кличко.

Також він подякував усім партнерам та друзям, які допомагають та підтримують Україну.

Віталій Кличко не зміг бути присутнім на церемонії. Тому від імені Віталія Кличка, який перебуває у Києві, нагороду отримав американський актор Двейн Джонсон.

Під час заходу організатори показали невеликий документальний фільм про Віталія Кличка.

Довідка. Нагороду імені Артура Еша з 1993 року щорічно вручає американський спортивний канал ESPN (з 2017 року – телевізійна мережа ABC) у межах ESPY Awards, престижної церемонії нагородження спортсменів. Нагороду імені Артура Еша присуджують спортсменам, які досягнули значних звершень і поза спортивною кар’єрою. В 1997 році її отримав Мухаммед Алі, у 2003 році – футболіст Патрік Тіллман, який загинув під час миротворчої місії в Афганістані, у 2009 році – Нельсон Мандела.