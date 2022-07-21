Про це йдеться на офіційному сайті КМДА.
Церемонія нагородження відбулася в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі, США.
“Отримати цю нагороду – велика честь для мене. Переконаний, що це – визнання хоробрості й незламності українського народу, який відважно протистоїть російському агресору. Це нагорода кожного, хто захищає незалежність і свободу України. Українці показали, що не стануть на коліна. Ми вистоїмо і переможемо!” – зазначив Віталій Кличко.
Також він подякував усім партнерам та друзям, які допомагають та підтримують Україну.
Віталій Кличко не зміг бути присутнім на церемонії. Тому від імені Віталія Кличка, який перебуває у Києві, нагороду отримав американський актор Двейн Джонсон.
Під час заходу організатори показали невеликий документальний фільм про Віталія Кличка.
Довідка. Нагороду імені Артура Еша з 1993 року щорічно вручає американський спортивний канал ESPN (з 2017 року – телевізійна мережа ABC) у межах ESPY Awards, престижної церемонії нагородження спортсменів. Нагороду імені Артура Еша присуджують спортсменам, які досягнули значних звершень і поза спортивною кар’єрою. В 1997 році її отримав Мухаммед Алі, у 2003 році – футболіст Патрік Тіллман, який загинув під час миротворчої місії в Афганістані, у 2009 році – Нельсон Мандела.
- Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що український письменник, перекладач, громадський діяч та музикант Сергій Жадан цього року отримає премію Ганни Арендт за політичне мислення.
- Крім того, українській письменниці Ліні Костенко присвоєно звання кавалера Ордена Почесного легіону.
- Також киянка Марина В’язовська отримала найпрестижнішу премію за доведення математичного способу. Українка стала другою жінкою, яку відзначили медаллю Філдса, що вважається еквівалентом Нобелівської премії у цій галузі.