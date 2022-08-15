Про це повідомили в інтерв’ю виданню “Бабель“.

Міський голова зазначив, що нормальна температура складає 21 градус, а може бути 19 чи 18. Влада намагатиметься зробити так, щоб не було перебоїв з електрикою. Зокрема вже запаслися генераторами.

“Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему”, – сказав Кличко.

Кабмін запевнив міську владу, що для населення газ не подорожчає. Але у мерії не виключають ймовірність терористичних атак на газопомпових станціях.

“Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу вони підуть на лікарні, на садки і школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло”, – додав Кличко.

Раніше Кабмін повідомляв, що з метою економії енергоресурсів можуть знизити мінімальну температуру. У житлових приміщеннях взимку вона може сягати до 16 градусів.