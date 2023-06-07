Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка буде звільнено. 4 червня вночі Олександра Никоряка помітили на виході з ресторану під час комендантської години.

Джерело: Віталій Кличко в Telegram

Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк 3 червня о 23:55 приїхав до ресторану “Biarritz” у центрі Києва, а покинув його пізно вночі.

Нагадуємо, що комендантська година в Києві триває з 00:00 до 05:00.

“За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність”, – повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що Олександра Никоряка буде звільнено.

“Сказав йому писати заяву”.

Також, нагадав правоохоронним органам про контроль та притягнення до відповідальності розважальних закладів та закладів харчування, які працюють в комендантську годину.