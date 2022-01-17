Мер Києва Віталій Кличко захворів на COVID-19 – уже вдруге від початку епідемії в Україні.

Про це повідомила пресслужба мера столиці у Facebook.

Віталій Кличко захворів, хоч був вакцинований. Однак, він висловив сподівання на нескладний перебіг хвороби. Наразі мер Києва лікується та знаходиться на самоізоляції. Проте, він продовжує працювати та виконувати свої обов’язки.

Мер столиці закликав людей берегти себе та констатував, що COVID-19 – агресивний вірус і розповсюджується швидко. Він попросив бути обережними, особливо при спілкуванні з великою кількістю людей та відвідуванні публічних місць.

“Дотримуйтеся правил!”, – закликав Віталій Кличко.