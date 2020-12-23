Міський голова Києва Віталій Кличко приїхав до Харкова, аби попрощатися з Геннадієм Кернесом, який помер 17 грудня.

Про це розповідають #Букви.

Після відспівування Кернеса у Благовіщенському соборі тіло очільника Харкова перевезли до театру опери та балету.

Туди і приїхали відомі політики: мер Києва Віталій Кличко, нардеп від ОПЗЖ Вадим Новінський, колишні нардепи Михайло Добкін та Євген Мураєв, секретар міськради Харкова Ігор Терехов та інші.

Журналістам Віталій Кличко сказав, що смерті Кернеса одразу видно, як до нього ставилася більша частина містян. За його словами, Геннадія Кернеса люди поважали.

“У Харкові порядок, і в Харкові є, з чого брати приклад. Мої особисті відносини… Я пам’ятаю, як ми багато разів сварилися через те, який центр краще – Київ чи Харків. Це було таке змагання, хто надасть кращий сервіс”, – заявив журналістам Віталій Кличко.

Віддати шану Геннадію Кернесу прийшли й тисячі харків’ян.

Поховають Геннадія Кернеса на 2-му міському кладовищі.

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.