Про це міський очільник Києва написав у Facebook.

Прибув в аеропорт “Бориспіль”, де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звичайно, не буду”, – сказав Кличко.

Він зазначив, що таке у його практиці вперше.

“Тому цікаво: в “проєвропейському” Міністерстві закордонних справ України вирішили терміново порушити протокольні заходи? Чи отримали команду і так тремтіли, що влаштували такий цирк?!” – сказав мер.

На відео видно, як Віталій Кличко у залі для делегацій підходить до охоронця і запитує: “Тобто ви мене не пропустите?” У відповідь чує: “Ні! Вас немає у списках”.

“Я думаю, що зараз фізично прориватися буде досить не цивілізовано”, – сказав мер столиці.

Віталія Кличка в аеропорту "Бориспіль" не пустили зустріти канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. "Силою прориватися, звичайно, не буду”, – запевнив Кличко.https://t.co/s1KzYpf8hF pic.twitter.com/i1KPuzIw4J — Букви (@Bykvu) August 22, 2021

Фото: Віталій Кличко

Про візит Меркель до України стало відомо 9 серпня.