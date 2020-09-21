Витік фінансових документів, пов'язаних із транзакціями на загальну суму близько 2 трлн доларів, показав, що ряд великих світових банків дозволяли відмивати незаконні грошові кошти ("брудні гроші").

Відповідні дані опублікував Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ).

Йдеться про великий витік секретних документів із досьє FinCEN – спеціального підрозділу з протидії фінансовим злочинам, що входить у структуру міністерства фінансів США.

Які файли досліджувалися?

Файли FinCEN опинилися в розпорядженні американського видання BuzzFeed News. Воно передало їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (об’єднує представників 108 новинних організацій у 88 країнах). Згодом їх протягом 16 місяців аналізували близько 400 журналістів.

Серед них були й українські журналісти, зокрема від агентства “Слідство.Інфо”.

Файли FinCEN – це понад 2500 документів. Велика частина з них – звіти, які банки відповідно до закону відправляли міністерству фінансів США в період з 2000 по 2017 роки.

Ці документи є одними з тих, що найбільш ретельно охороняються у міжнародній банківській системі, повідомляє британське агентство ВВС.

Звіти про підозрілу активність (Suspicious activity reports, SAR) заповнюються банком, якщо він запідозрив клієнта в несумлінності, і направляються в органи влади.

У таких звітах банки повідомляють про підозрілі дії своїх клієнтів. У той же час самі по собі ці документи не є доказом порушення закону.

Відмивання грошей – це процес переведення “брудних грошей” (наприклад, доходів від торгівлі наркотиками або від корупційних схем) на рахунок у банку, що користується повагою, де їх зв’язок зі злочином не можна буде встановити.

Варто відзначити, що банки повинні стежити за тим, щоб вони не допомагали своїм клієнтам відмивати гроші. Згідно із законом банки повинні знати, хто є їхнім клієнтом.

До рук журналістів потрапили дані про підозрілі транзакції через такі великі банки, як HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan, Standard Chartered Bank, Bank of New York Mellon й інші.

Транзакції стосуються багатьох країн (від Туркменістану до Сінгапуру), злочинів (від наркотрафіку до продажу старого обладнання під виглядом нового), а також політиків, зокрема Пола Манафорта і Володимира Путіна.

У документах, серед іншого, показано, як російські олігархи використовували західні банки, щоб обійти введені проти них санкції США і Євросоюзу.

Результати розслідування журналісти почали публікувати в неділю ввечері.

Що було виявлено?

• Банк HSBC дозволяв шахраям переміщати по всьому світу мільйони доларів вкрадених грошей, навіть після того, як дізнався від американських слідчих, що ця схема була незаконною.

• Банк JP Morgan дозволив одній компанії перевести понад 1 млрд доларів через рахунок лондонського підрозділу банку, навіть не знаючи, кому ця компанія належить. Згодом з’ясувалося, що компанія могла належати людині, котра входила до десятки найбільш розшукуваних злочинців у США.

• Один із найближчих соратників лідера Росії Володимира Путіна використовував лондонський Barclays Bank, щоб обійти санкції.

• Центральний банк ОАЕ не відреагував на попередження щодо місцевої компанії, яка допомагала Ірану ухилятися від санкцій.

• Deutsche Bank переміщував “брудні” гроші людей, пов’язаних із організованою злочинністю, терористами і наркоторговцями.

• Банк Standard Chartered переводив гроші Arab Bank протягом більш ніж 10 років після того, як клієнтські рахунки останнього використовувалися для фінансування тероризму.

Як пише видання The Guardian, у файлах SAR згадується колишній голова виборчої кампанії президента США Дональда Трампа – Пол Манафорт, який також співпрацював з експрезидентом України Віктором Януковичем. Згодом Манафорт був засуджений у США за шахрайство і ухилення від сплати податків.

Згідно з документами, з 2012 року банки почали відзначати діяльність, пов’язану з Манафортом, як підозрілу. У 2017 році JP Morgan Chase подав звіт про банківські перекази на суму понад 300 млн доларів за участю підставних компаній на Кіпрі, які співпрацювали з Манафортом.

В окремому звіті говориться про банківські перекази JP Morgan на суму понад 1 млрд доларів, які були пов’язані з Семеном Могилевичем (передбачуваним босом російської організованої злочинності, який був включений до списку 10 найбільш розшукуваних ФБР).

Досьє FinCEN і українці

Як повідомляє “Слідство.Інфо”, в досьє FinCEN спливають компанії, пов’язані з олігархами Ігорем Коломойським, Ринатом Ахметовим та іншими українцями. Серед інших клієнтів банків, які згадуються в розслідуванні, вказані Дмитро Фірташ, а також Андрій Клюєв – ексголова адміністрації президента Віктора Януковича.

Окрема історія про можливі фінансові зловживання стосується українського бізнесмена, соратника Віктора Януковича – Юрія Іванющенка. Мова йде про постачання обладнання на державну вугільну шахту імені Бажанова, що в Макіївці.