Кіберфахівці Служби безпеки України перевірили ймовірність ризиків для роботи електронних ресурсів органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури внаслідок витоку бази даних клієнтів компанії "Cloudflare Inc". Перевірка встановила, що загрози державним ресурсам немає.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, фахівці виявили, що ІР-адреси вебресурсів, які з’явилися в інтернеті, є узагальненою базою загальнодоступних даних. Тобто оприлюднені доменні імена з ІР-адресами доступні у мережі за допомогою стандартних запитів DNS. Загалом були опубліковані майже 2,6 млн. таких записів.

Таким чином, оприлюднення загальнодоступних даних не несе додаткових ризиків для роботи вебресурсів, які обслуговує Cloudflare, у тому числі для українських органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначається, що до перевірки залучалися Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ та Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку. Для проведення діагностики дані були отримані безпосередньо від компанії Cloudflare Inc.