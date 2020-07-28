Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зокрема, фахівці виявили, що ІР-адреси вебресурсів, які з’явилися в інтернеті, є узагальненою базою загальнодоступних даних. Тобто оприлюднені доменні імена з ІР-адресами доступні у мережі за допомогою стандартних запитів DNS. Загалом були опубліковані майже 2,6 млн. таких записів.
Таким чином, оприлюднення загальнодоступних даних не несе додаткових ризиків для роботи вебресурсів, які обслуговує Cloudflare, у тому числі для українських органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури.
Зазначається, що до перевірки залучалися Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ та Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку. Для проведення діагностики дані були отримані безпосередньо від компанії Cloudflare Inc.
- 26 липня Національний координаційний центр кібербезпеки виявив витік даних з сервісу Cloudflare.