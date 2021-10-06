Компанія-оператор Amplify Energy Corp., у якої стався витік нафтопродуктів, протягом кількох годин не реагувала на попередження про можливу техногенну катастрофу та не перекрила труби, по яких паливо витікало в океан.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Як відомо, аварія сталася на одній з платформ, розташованій на відстані 8 км від Хантінгтон-Біч. У море розлилося майже 600 тисяч літрів нафтопродуктів. З огляду на це в окрузі заборонили риболовлю й закрили пляжі, популярні серед відвідувачів і серфінгістів.

Компанія Amplify повідомила про розлив нафти лише через 12 годин після того, як це сталося.

Федеральні чиновники проводять розслідування. За їх інформацією, компанія не перекривала нафтопровід понад три години після того, як пролунав сигнал тривоги.

Перше повідомлення про можливий витік нафти компанія отримала в ніч на суботу о 02:30. Через три години компанія-оператор повідомила про витік до федерального Національного центру з реагування через три години.