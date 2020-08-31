Першого прем'єр-міністра, заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна внесли до бази сайту "Миротворець".

Про це повідомляють #Букви.

Український волонтерський проєкт “Миротворець”, який називає себе “Центром дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку” вніс до своєї бази Вітольда Фокіна.

Першого прем’єр-міністра, члена української делегації в ТКГ по Донбасу назвали “провокатором” та звинуватили в участі в антиукраїнських пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільно політичного життя в Україні, запереченні російської агресії, маніпуляції суспільно значущою інформацією.

Крім того, Фокіна звинуватили в участі в спробах легалізації російсько-терористичних формувань на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Причиною для цього стали заяви Фокіна, які він зробив під час інтерв’ю виданню “Страна.ua”. Як повідомлялося, Фокін виступив за надання особливого статусу всій території Донбасу та за загальну амністію.

Нагадаємо, 3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін. #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського. 18 серпня Володимир Зеленський увів Вітольда Фокіна до складу делегації. Він став першим заступником голови делегації.